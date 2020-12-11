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Состоялась жеребьёвка 1/4 Кубка Беларуси по футболу. Все матчи состоятся весной

11 декабря 2020 15:10
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Новости Беларуси. Пары определены. Состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Так, недавний чемпион страны «Шахтер» сыграет с «Неманом», а действующий обладатель трофея БАТЭ встретится с «Витебском».  

Состоялась жеребьёвка 1/4 Кубка Беларуси по футболу. Все матчи состоятся весной-1

Сильнейшие в парах будут определены по итогам двух встреч. Отметим, все игры состоятся весной.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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