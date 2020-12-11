Состоялась жеребьёвка 1/4 Кубка Беларуси по футболу. Все матчи состоятся весной

Новости Беларуси. Пары определены. Состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Так, недавний чемпион страны «Шахтер» сыграет с «Неманом», а действующий обладатель трофея БАТЭ встретится с «Витебском».
Новости Беларуси. Пары определены. Состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Так, недавний чемпион страны «Шахтер» сыграет с «Неманом», а действующий обладатель трофея БАТЭ встретится с «Витебском».
Сильнейшие в парах будут определены по итогам двух встреч. Отметим, все игры состоятся весной.