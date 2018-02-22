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Как встречали белорусских фристайлистов с Олимпиады-2018. Видеофакт

22 февраля 2018 15:20
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Новости Беларуси. 22 февраля в Беларусь вернулась олимпийская команда по фристайлу. Наших спортсменов встречали в Национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как встречали белорусских фристайлистов с Олимпиады-2018. Видеофакт-1

  

Особую радость всем белорусам, конечно же, принесла Анна Гуськова. Спортсменка стала олимпийской чемпионкой. С этим здесь, в аэропорту, ее поздравляли представители НОКа, родные, друзья и журналисты.  

Золотой прыжок Анны Гуськовой: фотофакт  

Как встречали белорусских фристайлистов с Олимпиады-2018. Видеофакт-4

  

Как встречали белорусских фристайлистов с Олимпиады-2018. Видеофакт-6

  

В шаге от пьедестала остановилась Алла Цупер, дав четвертый результат в копилку удачных выступлений Беларуси.  

Как встречали белорусских фристайлистов с Олимпиады-2018. Видеофакт-9

  

«Выполнен практически идеально»: Козеко о финальном прыжке Гладченко  

Своеобразный фурор на Играх произвел Станислав Гладченко. Единственному представителю страны в суперфинале мужской программы не улыбнулась удача в финальном прыжке. А вот Антон Кушнир стал жертвой некорректного судейства. Это мнение – общее для всей команды по фристайлу.  

Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала  

Как встречали белорусских фристайлистов с Олимпиады-2018. Видеофакт-12

  

Гришин о скандале с Кушниром: я пришел бы, выбил бы ногой дверь в судейскую будку  

Спортсменов сейчас ожидают дни отдыха. А уже в эти выходные некоторых из них можно будет увидеть на этапе кубка мира. Он пройдет в Раубичах.  

Как встречали белорусских фристайлистов с Олимпиады-2018. Видеофакт-15

  

# Фотофакт # Станислав Гладченко # Алла Цупер # Николай Козеко # Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018

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