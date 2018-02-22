Как встречали белорусских фристайлистов с Олимпиады-2018. Видеофакт

Новости Беларуси. 22 февраля в Беларусь вернулась олимпийская команда по фристайлу. Наших спортсменов встречали в Национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особую радость всем белорусам, конечно же, принесла Анна Гуськова. Спортсменка стала олимпийской чемпионкой. С этим здесь, в аэропорту, ее поздравляли представители НОКа, родные, друзья и журналисты.

В шаге от пьедестала остановилась Алла Цупер, дав четвертый результат в копилку удачных выступлений Беларуси.

Своеобразный фурор на Играх произвел Станислав Гладченко. Единственному представителю страны в суперфинале мужской программы не улыбнулась удача в финальном прыжке. А вот Антон Кушнир стал жертвой некорректного судейства. Это мнение – общее для всей команды по фристайлу.

Гришин о скандале с Кушниром: я пришел бы, выбил бы ногой дверь в судейскую будку

Спортсменов сейчас ожидают дни отдыха. А уже в эти выходные некоторых из них можно будет увидеть на этапе кубка мира. Он пройдет в Раубичах.