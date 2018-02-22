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Александр Лукашенко поздравил белорусских биатлонисток с золотом Олимпиады

22 февраля 2018 14:43
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Новости Беларуси. С завоеванием золотой медали Надежду Скардино, Ирину Кривко, Динару Алимбекову и Дарью Домрачеву горячо поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Дарья становится единственной на планете четырёхкратной олимпийской чемпионкой». Губерниев поздравил белорусок 

Александр Лукашенко поздравил белорусских биатлонисток с золотом Олимпиады-1

  

Александр Лукашенко отметил, что девушки преподнесли мужчинам Беларуси настоящий подарок в канун праздника. Уже известно, что Александр Лукашенко присвоил звание «Заслуженный мастер спорта» Надежде Скардино, Ирине Кривко и Динаре Алимбекой. Каждая участница команды награждена орденом «За личное мужество».  

«Вот еще Кушнира отвоюем, и будет у нас все замечательно». Как белорусы поздравляют биатлонисток с золотом 

# Александр Лукашенко # Дарья Домрачева # Фотофакт # Надежда Скардино # Динара Алимбекова-Смольская # Зимняя Олимпиада – 2018

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