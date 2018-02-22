«Вот еще Кушнира отвоюем, и будет у нас все замечательно». Как белорусы поздравляют биатлонисток с золотом

Новости Беларуси. Спустя несколько минут после завоевания белорусскими биатлонистками золота Олимпийских игр-2018 корреспонденты СТВ вышли на улицы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот как поздравляют наших девчонок с победой. Долгожданная победа. Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхёнчхане

Горожане:

Очень рады. Так счастливы! Спасибо нашим девчонкам – хороший конец, замечательный. Вот еще Кушнира отвоюем, и будет у нас все замечательно. Александр Лукашенко поздравил белорусских биатлонисток с золотом Олимпиады

Вы знаете, это новость для меня. Спасибо, что сказали! Нашей стране – успехов!

Мы очень горды тем, что такие выдающие люди есть в нашей стране. И тем, что они прославляют нашу страну на такой огромной арене.

Это большой вклад в развитие белорусского спорта.

Всю республику поздравляю! Нам всем радостно.