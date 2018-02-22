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«Вот еще Кушнира отвоюем, и будет у нас все замечательно». Как белорусы поздравляют биатлонисток с золотом

22 февраля 2018 15:01
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Новости Беларуси. Спустя несколько минут после завоевания белорусскими биатлонистками золота Олимпийских игр-2018 корреспонденты СТВ вышли на улицы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

И вот как поздравляют наших девчонок с победой.  

 Долгожданная победа. Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхёнчхане  

«Вот еще Кушнира отвоюем, и будет у нас все замечательно». Как белорусы поздравляют биатлонисток с золотом-1

  

Горожане:  
Очень рады. Так счастливы! Спасибо нашим девчонкам – хороший конец, замечательный. Вот еще Кушнира отвоюем, и будет у нас все замечательно.  

Александр Лукашенко поздравил белорусских биатлонисток с золотом Олимпиады 

«Вот еще Кушнира отвоюем, и будет у нас все замечательно». Как белорусы поздравляют биатлонисток с золотом-4

  

Вы знаете, это новость для меня. Спасибо, что сказали! Нашей стране – успехов!  

«Вот еще Кушнира отвоюем, и будет у нас все замечательно». Как белорусы поздравляют биатлонисток с золотом-7

  

Мы очень горды тем, что такие выдающие люди есть в нашей стране. И тем, что они прославляют нашу страну на такой огромной арене.  

«Вот еще Кушнира отвоюем, и будет у нас все замечательно». Как белорусы поздравляют биатлонисток с золотом-10

  

Это большой вклад в развитие белорусского спорта.  

«Вот еще Кушнира отвоюем, и будет у нас все замечательно». Как белорусы поздравляют биатлонисток с золотом-13

  

Всю республику поздравляю! Нам всем радостно.  

«Вот еще Кушнира отвоюем, и будет у нас все замечательно». Как белорусы поздравляют биатлонисток с золотом-16

  

Поздравляю!  

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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