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Итоги первых гонок биатлонного сезона. Как показали себя белорусские спортсмены?

28 ноября 2020 19:19
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Новости Беларуси. Двумя индивидуальными гонками начался новый биатлонный сезон. Первый этап Кубка мира принимает Контиолахти, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоги первых гонок биатлонного сезона. Как показали себя белорусские спортсмены?-1

В мужской дисциплине лучшим из наших стал Антон Смольский. Он допустил три промаха и финишировал на 19-й позиции. Бочарников стал 24-м, Лобастов – 59-м, Елетнов – 88-м, Воробей – 90-м. Вне конкуренции оказался норвежец Стурла Легрейд.

Итоги первых гонок биатлонного сезона. Как показали себя белорусские спортсмены?-4

В аналогичной женской дисциплине победила Вирер. При этом на четырех огневых рубежах она не допустила ни одного промаха. Отлично показала себя и Динара Алимбекова. Белоруска продемонстрировала весьма приличную скорость, однако дважды ошиблась на стрельбище. Итог – 8-е место. Елена Кручинкина – 16-я, Ирина Кривко – 23-я, Анна Сола – 66-я.

# Биатлон # Никита Лобастов # Сергей Бочарников # Роман Елетнов # Антон Смольский # Максим Воробей # Стурла Легрейд # Доротея Вирер # Динара Алимбекова-Смольская # Елена Кручинкина # Анна Сола # Фотофакт

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