Итоги первых гонок биатлонного сезона. Как показали себя белорусские спортсмены?

В мужской дисциплине лучшим из наших стал Антон Смольский. Он допустил три промаха и финишировал на 19-й позиции. Бочарников стал 24-м, Лобастов – 59-м, Елетнов – 88-м, Воробей – 90-м. Вне конкуренции оказался норвежец Стурла Легрейд.

В аналогичной женской дисциплине победила Вирер. При этом на четырех огневых рубежах она не допустила ни одного промаха. Отлично показала себя и Динара Алимбекова. Белоруска продемонстрировала весьма приличную скорость, однако дважды ошиблась на стрельбище. Итог – 8-е место. Елена Кручинкина – 16-я, Ирина Кривко – 23-я, Анна Сола – 66-я.