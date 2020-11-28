Мини-футбол. «Витэн» с победы стартовал в Лиге чемпионов

Новости Беларуси. Оршанский «Витэн» успешно стартовал в квалификации мини-футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Оршанский «Витэн» успешно стартовал в квалификации мини-футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Своего первого соперника белорусы просто не заметили. В ворота украинского клуба «Черно море» наш чемпион отправил 7 безответных мячей. Покером отметился Артем Козел, еще два гола на счету Евгения Перемитина, один мяч забил Павел Раговик.