Первая победа в чемпионате России. «Минчанка» дома обыграла «Протон»

Новости Беларуси. Первый в этом соревновательном году домашний матч в российской Суперлиге провела «Минчанка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во дворце спорта «Уручье» белоруски последний раз выступали 9 месяцев назад. В гости к нашему чемпиону пожаловал саратовский «Протон».