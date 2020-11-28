Александр Сингаевский: хладнокровие, уверенность принесли нам победу во второй партии

К встрече 28 ноября дружины подошли на первом и четвертом местах, что давало надежду на упорное противостояние. Однако первый сет интригу убил: «Строитель» взял верх – 25:15. Во второй и третьей партиях «Коммунальник» сопротивлялся активнее, но все равно уступил сухо.

Команда Александра Сингаевского добыла восьмую викторию, обыграв могилевский «Коммунальник». В нынешнем розыгрыше соперники уже встречались. В конце сентября минчане уверенно взяли верх в трех партиях.

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:

Молодежь соперника, когда почувствовала, что может выиграть партию, начала ошибаться. Поэтому хладнокровие, уверенность принесли нам победу во второй партии.

В конечном итоге я был уверен. Сомневался, но все равно. Вот ребята, которые выходили на замену, конечно, далеки еще от оптимальной формы.

Следующий матч команда Александра Сингаевского проведет 5 декабря на площадке «Чижовка-Арены» против принципиального соперника – солигорского «Шахтера».