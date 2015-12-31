Именитые спортсмены Беларуси поздравили соотечественников с Новым годом

Новости Беларуси. Пусть вам новый год принесет только положительные эмоции. Ставьте цели, добивайтесь их и не забывайте про спорт. А напоследок – поздравления и пожелания от именитых спортсменов.

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка:

Чтобы это было счастье, здоровье, тепло в домах, чтобы были счастливые маленькие дети. Всех с Новым годом. Здоровья, счастья и любви.

Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту:

Любите друг друга, и все будет хорошо.

Степан Попов, чемпион I Европейских игр:

Поздравляю всех с Новым годом, Рождеством. Желаю счастья, здоровья, успехов, всех спортсменов, тренеров, организаторов, всех, кто борется за наше общее спортивное дело. Счастья и здоровья в новом году.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:

Хочу в первую очередь пожелать крепкого здоровья, любви, счастья, удачи, успеха, новых побед и достижения целей.

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Я поздравляю всех белорусов с Новым годом. В преддверии этого праздника все ожидают чуда. Я желаю, чтобы в следующем году ваш Новый год был чудесным, чтобы чудеса все сбылись. И если кто не встретил кого-то, пусть встретит свою любовь. Если кто-то не нашел работу, пусть работа эта будет. Если кто-то заболел недугом каким, пусть поправится и будет здоров. Всех с Новым годом и счастья.

Василий Кириенко, чемпион мира по велоспорту на шоссе:

Чтобы счастье в семье царило. У каждого складывается по-разному жизнь. Чтобы сопутствовала удача, чтобы люди побольше времени уделяли спорту.

Максим Рыженков, первый вице-президент НОК:

Будьте здоровы, счастливы, довольны жизнью, оптимистичны. А учитывая то, что следующий год олимпийский, я хочу всем пожелать ярких эмоций, великолепных выступлений наших спортсменов, ярких побед. И нам всем, чтобы имя Беларуси гордо реяло своим флагом на всех стартах, особенно на Олимпийских играх.