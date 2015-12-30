Новости Беларуси. Крупнейшие горнолыжные центры Беларуси открывают зимний сезон. Сегодня, 30 декабря, свои двери для любителей зимних видов спорта распахнет логойский комплекс. Правда, пока можно будет покататься только на учебном склоне и четвертой трассе. Планируется, что в ближайшее время станут доступны и остальные.

К слову, горнолыжный курорт в Логойске вошел в тройку лучших стран Содружество, которым отдают предпочтения туристы из России. Лидером рейтинга стал Алтайский край. Кроме того, в топ-10 вошли горнолыжные курорты в Кыргызстане, Узбекистане и Азербайджане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.