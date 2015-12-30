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Первый в Беларуси Дворец художественной гимнастике начали строить в Минске

30 декабря 2015 17:19
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Новости Беларуси. Грациозное здание для белорусских граций. В столице приступили к строительству первого в республике Дворца художественной гимнастики. Авторы проекта решили опоясать его изящной лентой.

Этот многофункциональный комплекс одновременно сможет принять более полутысячи спортсменов. Проектом предусмотрены и залы по хореографии, аэробике, тренировочные базы для младших групп, восстановительно-процедурный комплекс и бассейн. Планируется, что объект возведут уже к 2017 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Художественная гимнастика

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