Первый в Беларуси Дворец художественной гимнастике начали строить в Минске

Новости Беларуси. Грациозное здание для белорусских граций. В столице приступили к строительству первого в республике Дворца художественной гимнастики. Авторы проекта решили опоясать его изящной лентой.

Этот многофункциональный комплекс одновременно сможет принять более полутысячи спортсменов. Проектом предусмотрены и залы по хореографии, аэробике, тренировочные базы для младших групп, восстановительно-процедурный комплекс и бассейн. Планируется, что объект возведут уже к 2017 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.