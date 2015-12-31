Максим Рыженков: Мы с хорошим багажом идем в следующий спортивный год

В отличие от простых смертных, спортсмены – люди более прагматичные. Строгий режим, железный характер, воля к победе. Казалось бы, здесь нет места чудесам. Они привыкли добиваться результатов, их достижения можно измерить и выразить в цифрах.

Максим Рыженков, первый вице-президент НОК Беларуси, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма:

31 декабря – тот момент, когда осмысливаешь, что же прошло, стал ли на ступеньку выше или скатился куда-то, какие ожидают вызовы в следующем году. Конечно, всегда об этом задумываешься, наверное, больше переживаешь внутри и даешь какую-то оценку себе лично.

И ведь белорусским спортсменам в уходящем году на самом деле есть чем гордиться.

Максим Рыженков, первый вице-президент НОК Беларуси, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма:

Безусловно, это гребля на байдарке и каноэ. Целая плеяда спортсменов поднималась на высокие пьедесталы чемпионатов мира, Европейских игр. Я даже не буду перечислять, потому что кого-нибудь забуду. Они все молодцы. И главное, конечно, тренер Шантарович, который уже на протяжении многих лет ведет их к этим всем стартам, и достаточно успешно.

Конечно же, можно отметить и нашу художественную гимнастику, которая провела великолепный домашний чемпионат Европы, выступила хорошо на Европейских играх, завоевали две лицензии на Олимпийские игры. Максимальное количество лицензий, и даже в индивидуальных упражнениях две, что только повторили россияне.

Конечно же, хотелось сказать об определенном успехе в боксе (Асанов). Хотелось бы сказать о женской борьбе. Василиса Марзалюк – молодец и красавица к тому же. Стрелки наши порадовали. Тяжелоатлеты хорошо проявили себя, батутисты, безусловно, великолепнейший результат, причем не только того поколения, которое, мы надеемся, будет выступать в Рио-де-Жанейро с хорошим результатом, но и молодежь практически вся сорвала весь пьедестал. И многие-многие другие. У нас вообще этот год очень хороший.

Легкая атлетика. Серьезнейший прорыв на уровне наших бегуний. Опять же, женщины подставили плечо (Арзамасова, Талай), вообще молодцы. Наши многоборцы тоже себя прекрасно проявили. Я считаю, с хорошим багажом идем в следующий спортивный год.

Впрочем, даже чемпионы дома становятся самыми обыкновенными людьми.

Наталья Цилинская, белорусская велогонщица, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, призер Олимпиады 2004 года:

31 декабря у нас выглядит как у всех: все бегают, мама до последнего бегает в бигудях, суматоха. Потом все падают довольные, а мама – без сил.

Жить нужно в любви и согласии. Что тут можно еще сказать. А, вообще, нужно никогда не думать, что сегодняшний день наступил и он последний. Нужно верить всегда, что завтра будет день лучше, чем был сегодня, чем вчера. И всегда надо верить в чудо. И тогда каждый Новый год будет самым счастливым.