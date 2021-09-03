Прямой эфир

Илья Ивашко прошёл в третий круг US Open и стартует в парном разряде

03 сентября 2021 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко успешно преодолел второй раунд Открытого чемпионата США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко прошёл в третий круг US Open и стартует в парном разряде-1

Он обыграл соперника из Канады Вашека Поспишила со счетом 6:3, 6:4, 7:6. 4 сентября белорус выйдет на корт против итальянца Маттео Берреттини в рамках третьего круга. Кроме того, Ивашко вечером стартует в парном разряде вместе с испанцем Хауме Муньяром против бельгийского дуэта Йоран Флиген – Сандер Жилле. Матч начнется ориентировочно в 20:00 по минскому времени.

В женском разряде Виктория Азаренко, 19-й номер мирового рейтинга, в третьем круге встретится с 10-й ракеткой мира, испанкой Гарбинье Мугурусой. Спортсменки выйдут на корт предварительно в 19:00 по белорусскому времени.

Илья Ивашко прошёл в третий круг US Open и стартует в парном разряде-4

В субботу, 4 сентября, еще одна наша теннисистка продолжит выступать на Открытом чемпионате США. Арина Соболенко, несмотря на травму кисти в матче против словенки Зиданшек, во втором раунде попробует сразиться с американкой Даниэль Коллинз. Матч начнется предварительно в 04:00 по минскому времени.

# Теннис # Илья Ивашко # Вашек Поспишил # Маттео Берреттини # Хауме Муньяр # Йоран Флиген # Сандер Жилле # Виктория Азаренко # Гарбинье Мугуруса # Арина Соболенко # Даниэль Коллинз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10-й день Паралимпиады. Белорусские пловцы выступили в двух финалах
03 сентября 2021 15:22

10-й день Паралимпиады. Белорусские пловцы выступили в двух финалах

Молодёжная сборная Беларуси проиграла команде Исландии на старте квалификации ЧЕ по футболу
02 сентября 2021 20:43

Молодёжная сборная Беларуси проиграла команде Исландии на старте квалификации ЧЕ по футболу

Егор Герасимов вместе с грузинским теннисистом снялся с парного турнира в США
02 сентября 2021 20:17

Егор Герасимов вместе с грузинским теннисистом снялся с парного турнира в США