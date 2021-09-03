Илья Ивашко прошёл в третий круг US Open и стартует в парном разряде

Он обыграл соперника из Канады Вашека Поспишила со счетом 6:3, 6:4, 7:6. 4 сентября белорус выйдет на корт против итальянца Маттео Берреттини в рамках третьего круга. Кроме того, Ивашко вечером стартует в парном разряде вместе с испанцем Хауме Муньяром против бельгийского дуэта Йоран Флиген – Сандер Жилле. Матч начнется ориентировочно в 20:00 по минскому времени.

В женском разряде Виктория Азаренко, 19-й номер мирового рейтинга, в третьем круге встретится с 10-й ракеткой мира, испанкой Гарбинье Мугурусой. Спортсменки выйдут на корт предварительно в 19:00 по белорусскому времени.