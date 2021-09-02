Егор Герасимов вместе с грузинским теннисистом снялся с парного турнира в США

Новости Беларуси. Представитель нашей страны Егор Герасимов после поражения от 13-й ракетки мира Хуберта Гуркача собирался стартовать в парном разряде вместе с Николозом Басилашвили из Грузии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».