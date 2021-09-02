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Егор Герасимов вместе с грузинским теннисистом снялся с парного турнира в США

02 сентября 2021 20:17
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Новости Беларуси. Представитель нашей страны Егор Герасимов после поражения от 13-й ракетки мира Хуберта Гуркача собирался стартовать в парном разряде вместе с Николозом Басилашвили из Грузии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов вместе с грузинским теннисистом снялся с парного турнира в США-1

Пара должна была сыграть против американо-британского тандема Раджив Рам и Джо Солсбери. Но белорус и грузин снялись с турнира. Причины пока неизвестны.

# Теннис # Егор Герасимов # Хуберт Гуркач # Николоз Басилашвили # Раджив Рам # Джо Солсбери # Фотофакт

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