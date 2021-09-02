Прямой эфир

Молодёжная сборная Беларуси проиграла команде Исландии на старте квалификации ЧЕ по футболу

02 сентября 2021 20:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В первом поединке квалификационной группы D молодежная сборная Беларуси по футболу проиграла в домашнем матче сверстникам из Исландии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная сборная Беларуси проиграла команде Исландии на старте квалификации ЧЕ по футболу-1

Гости начали атаковать, и первый гол в ворота наших парней влетел на 20-й минуте. После перерыва хозяева вновь пропустили. Но под занавес игры белорусы все же смогли сократить разрыв, итог встречи – 1:2, отличился Александр Шестюк.

Молодёжная сборная Беларуси проиграла команде Исландии на старте квалификации ЧЕ по футболу-4

Напрямую в финальную стадию чемпионата Европы – 2023 проходят победители 9 отборочных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные восемь сборных разыграют четыре путевки в финал в плей-офф.

# Футбол # Александр Шестюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Герасимов вместе с грузинским теннисистом снялся с парного турнира в США
02 сентября 2021 20:17

Егор Герасимов вместе с грузинским теннисистом снялся с парного турнира в США

Виктория Азаренко перед матчем с 10 ракеткой мира: «Чтобы выигрывать титулы, нужно побеждать лучших игроков»
02 сентября 2021 20:00

Виктория Азаренко перед матчем с 10 ракеткой мира: «Чтобы выигрывать титулы, нужно побеждать лучших игроков»

«Будет весело тебе – будет веселиться лошадь». Как лошади могут влиять на настроение человека?
02 сентября 2021 15:32

«Будет весело тебе – будет веселиться лошадь». Как лошади могут влиять на настроение человека?