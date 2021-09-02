Молодёжная сборная Беларуси проиграла команде Исландии на старте квалификации ЧЕ по футболу

Новости Беларуси. В первом поединке квалификационной группы D молодежная сборная Беларуси по футболу проиграла в домашнем матче сверстникам из Исландии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости начали атаковать, и первый гол в ворота наших парней влетел на 20-й минуте. После перерыва хозяева вновь пропустили. Но под занавес игры белорусы все же смогли сократить разрыв, итог встречи – 1:2, отличился Александр Шестюк.