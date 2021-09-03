10-й день Паралимпиады. Белорусские пловцы выступили в двух финалах

Новости Беларуси. В 10-й соревновательный день токийской Паралимпиады белорусские пловцы выступали в двух финалах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Вашкевич на 100-метровке баттерфляем расположился на 7-м месте, а Наталья Шавель в главном старте на дистанции 200 метров комплексом заняла пятую позицию.