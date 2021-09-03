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10-й день Паралимпиады. Белорусские пловцы выступили в двух финалах

03 сентября 2021 15:22
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Новости Беларуси. В 10-й соревновательный день токийской Паралимпиады белорусские пловцы выступали в двух финалах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

10-й день Паралимпиады. Белорусские пловцы выступили в двух финалах-1

Максим Вашкевич на 100-метровке баттерфляем расположился на 7-м месте, а Наталья Шавель в главном старте на дистанции 200 метров комплексом заняла пятую позицию.

Напомним, пока в активе белорусов семь наград, в том числе пять наивысшей пробы.

# Паралимпийские игры # Максим Вашкевич # Наталья Шавель # Фотофакт

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