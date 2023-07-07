Прямой эфир

Илья Ивашко проиграл болгарскому теннисисту и выбыл из одиночного разряда Уимблдона

07 июля 2023 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский десант на Уимблдонском турнире несет первые потери. Илья Ивашко выбыл из дальнейшей борьбы в одиночном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке второго раунда наш теннисист потерпел поражение от болгарина Григора Димитрова со счетом 3:6, 4:6, 4:6.

Илья Ивашко проиграл болгарскому теннисисту и выбыл из одиночного разряда Уимблдона-1

Остальные представители Беларуси идут дальше по турнирной сетке. Александра Саснович проводит матч второго круга с двукратной чемпионкой Уимблдона, чешкой Петрой Квитовой. Вскоре на корт выйдет и Арина Соболенко. Наша прима в поединке второго раунда поборется с представительницей Франции Варварой Грачевой. Начало матча – в 15 часов. Виктория Азаренко в 1/16 финала сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной. Игра запланирована на 16:30.

Теннис. Уимблдон. Результаты белорусских спортсменов за 6 июля здесь.

# Теннис # Илья Ивашко # Арина Соболенко # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Уимблдон. Результаты белорусских спортсменов за 6 июля
06 июля 2023 21:13

Теннис. Уимблдон. Результаты белорусских спортсменов за 6 июля

«Хочется идти дальше и выигрывать». Юлия Силипицкая встретила в аэропорту чемпионов «Детей Приморья»
06 июля 2023 20:46

«Хочется идти дальше и выигрывать». Юлия Силипицкая встретила в аэропорту чемпионов «Детей Приморья»

«Победив русских, мы победим мир!» В Минске прошла спортивная пресс-конференция по итогам зимнего сезона 2022/23
06 июля 2023 19:57

«Победив русских, мы победим мир!» В Минске прошла спортивная пресс-конференция по итогам зимнего сезона 2022/23