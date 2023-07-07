Илья Ивашко проиграл болгарскому теннисисту и выбыл из одиночного разряда Уимблдона

Белорусский десант на Уимблдонском турнире несет первые потери. Илья Ивашко выбыл из дальнейшей борьбы в одиночном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке второго раунда наш теннисист потерпел поражение от болгарина Григора Димитрова со счетом 3:6, 4:6, 4:6.

Остальные представители Беларуси идут дальше по турнирной сетке. Александра Саснович проводит матч второго круга с двукратной чемпионкой Уимблдона, чешкой Петрой Квитовой. Вскоре на корт выйдет и Арина Соболенко. Наша прима в поединке второго раунда поборется с представительницей Франции Варварой Грачевой. Начало матча – в 15 часов. Виктория Азаренко в 1/16 финала сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной. Игра запланирована на 16:30.