«Хочется идти дальше и выигрывать». Юлия Силипицкая встретила в аэропорту чемпионов «Детей Приморья»

Новости Беларуси. 37 медалей, 20 из которых золото. Вот с таким завидным результатом вернулись домой наши юные спортсмены с игр «Дети Приморья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Силипицкая отправилась встречать ребят прямиком в аэропорт.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Мы находимся в аэропорту национальном. Здесь достаточно многолюдно, несмотря на то, что уже вечер и поздний вечер. И, собственно, рабочий день. Завтра пятница. Но есть повод для праздника. На самом деле, мы встречаем наших юных спортсменов-триумфаторов, которые возвращаются с I летних международных игр «Дети Приморья». Они выступили настолько здорово, настолько триумфально. 32 спортсмена представляли нашу страну. 37 медалей, 20 из которых – наивысшей пробы. Хочу сказать, что в медальном зачете наши белорусы стали первыми. Это действительно радует и наводит на мысль, что у нас есть хороший, замечательный резерв нашим национальным командам.

Бесспорно, ребятам не было 16 лет, и поэтому родители, все, которые отправили своих детей, очень волновались. Тренеры, те, кто непосредственно был причастен к сегодняшнему результату. Пока еще ребята не вошли в зону прилета. Давайте послушаем вот эти эмоции, которые испытывают встречающие.

Марина Жарская, чемпионка мира и Европы по самбо, мама Алисии Жарской, призера l летних международных игр «Дети Приморья»:

Для меня это вообще очень волнительно было, так как ребенок выехал первый раз без меня на соревнования. И мы обе очень переживали и нервничали, но я верила, что она справится. Медаль, международный опыт, очень хороший опыт, боролась пять встреч, вообще колоссальные соперницы, хорошая конкуренция, поэтому, ну, все здорово.

Вадим Жарский, папа Алисии Жарской, призера l летних международных игр «Дети Приморья»:

Я горжусь своей дочерью. Это первый выезд, первый вылет, это хороший, достойный результат.

Я болел за свою сестру, и она молодец.

Алексей Ванкевич, директор РЦОП по теннису:

Представляете, отправляем серьезные команды, законодатель мод – китайцы, и они смогли не только оказать сопротивление, но и победить своих соперников. Ну, сказать, что душа радуется или вырывается – ничего не сказать. Юлия Силипицкая:

Цветы, поздравления, овации. Зал ожидания буквально вздрогнул от прилета наших триумфаторов. И мы, конечно же, задаемся вопросом, каковы их эмоции. Буквально вот с колес ребята приземлились, мы не можем обделить их своим вниманием. Девчонки, мы вас от сей души поздравляем! Поделитесь впечатлениями. Три золотые медали. Что такая конкуренция была легкая?

Дарья Маркиянова, призер l летних международных игр «Дети Приморья»:

Нет, конкуренция была отличная, просто я готовилась к этим соревнованиям тщательно, завоевала медали тяжким трудом. Юлия Силипицкая:

Скажи, пожалуйста, вы заняли общекомандное первое место, у тебя личные твои медали – это настольный теннис. Кому ты посвящаешь свою победу и насколько важно чувствовать поддержку своей страны?

Анастасия Фролова, призер l летних международных игр «Дети Приморья»:

Я посвящаю свою победу прежде всего своим родителям, маме, папе, сестре. Когда тебя поддерживает страна, это намного легче, намного увереннее себя чувствуешь и сразу становится более приятно. Юлия Силипицкая:

Какие ощущения, эмоции, может быть, уже какие-то новые планы? Дарья Маркиянова:

Ну, я очень рада своим победам, очень рада победе нашей страны и в планах поехать на «Дети Азии». Юлия Силипицкая:

А сейчас к нам присоединится еще один представитель нашей команды. Это победитель турнира в греко-римской борьбе. Поделись, пожалуйста, впечатлениями. Насколько для тебя важна эта медаль?

Владислав Курдюк, призер l летних международных игр «Дети Приморья»:

Любому будет важна золотая медаль на любых соревнованиях, но такой уровень намного интереснее, скажем так. Мне очень дорогая эта медаль, думаю, всем это и так понятно. Юлия Силипицкая:

Скажи, пожалуйста, это мотивирует? Владислав Курдюк:

Конечно, мотивирует. Хочется идти дальше и выигрывать. Юлия Силипицкая:

Ты поставил уже себе какие-то планы? Владислав Курдюк:

Ну да, я поставил планы, конечно, как без этого. Я думаю, что дальше можно отбираться и ехать за медалью на Европу. Юлия Силипицкая:

Это чемпионат? Владислав Курдюк:

Да. Юлия Силипицкая:

Вот это здорово. На самом деле у нас есть еще один представитель – самбо. Там была медаль бронзовая, но за эту девочку болела вся семья. Потому что все они потомственные самбисты. Алисия, поделись своими впечатлениями, насколько ты чувствовала поддержку своих родителей? Кому ты посвящаешь свою медаль?