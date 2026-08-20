В Беларуси около 500 работников АПК привлечены к армейским сборам
Уборочная – это не только цифры намолота, но и персональная ответственность за результат. В Беларуси работников АПК, недобросовестно проявивших себя во время страды, призывают на армейские сборы – поручение Президента выполняют во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил специальных операций. Там их ждет интенсивная подготовка: обкатка бронетранспортеами, психологическая полоса, занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке. После освоения армейской базы запасники выдвинутся на южные рубежи страны для выполнения учебно‑боевых задач.
Военнослужащий сил специальных операций:
Военнослужащие чувствуют себя положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им это сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
Виталий Ковалев, военнообязанный:
Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится. Прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
К сборам привлекли около 500 человек. В армейских условиях – в палаточных лагерях, на полигонах, в ходе боевых дежурств – они проведут до 60 дней.