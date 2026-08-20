В Беларуси около 500 работников АПК привлечены к армейским сборам

Уборочная – это не только цифры намолота, но и персональная ответственность за результат. В Беларуси работников АПК, недобросовестно проявивших себя во время страды, призывают на армейские сборы – поручение Президента выполняют во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил специальных операций. Там их ждет интенсивная подготовка: обкатка бронетранспортеами, психологическая полоса, занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке. После освоения армейской базы запасники выдвинутся на южные рубежи страны для выполнения учебно‑боевых задач.