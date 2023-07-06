Теннис. Уимблдон. Результаты белорусских спортсменов за 6 июля

Сегодня, 6 июля, на Уимблдонском турнире успешно выступали наши теннисисты. Александра Саснович продолжила матч стартового круга против испанки Нурии Парризас-Диас, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне поединок был прерван из-за наступления темноты. Причем первый сет Саснович выиграла 6:2. Сегодня во второй партии белорусская теннисистка также доминировала и в итоге одержала победу со счетом 6:2, 6:1. Во втором круге Александра встретится с чешкой Петрой Квитовой. А вот Виктория Азаренко сражалась за право выхода в третий раунд турнира. В матче 1/32 финала наша соотечественница нанесла поражение аргентинке Наде Подороска – 6:3, 6:0. И теперь в 1/16 Виктория сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной.

На этом Уимблдоне дебютировали белорусы и в парном турнире. Так, белорусско-грузинский дуэт Ирина Шиманович/Оксана Калашникова в первом круге встречался с японским тандемом Шуко Айома/Эна Шибахара. Белоруско-грузинская пара была сильней, победила 6:2, 6:4 и вышла в 1/16 финала.