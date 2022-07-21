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Белорусские хоккеисты из U-17 снова потерпели поражение на Кубке Сириуса

21 июля 2022 15:41
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Белорусская сборная по хоккею до 17 лет потерпела очередное поражение в Кубке Сириуса, который проходит в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 21 июля подопечные Дмитрия Шульги уступили сверстникам из команды Центрального федерального округа России.

Белорусские хоккеисты из U-17 снова потерпели поражение на Кубке Сириуса-1

В первом периоде наши парни пропустили дважды: на 6-й и 19-й минутах. Во второй 20-минутке удержать свои ворота на замке вновь не получилось – россияне забросили третью шайбу. Однако получилось размочить счет. Отличился Никита Яценко. На старте заключительного отрезка встречи наши хоккеисты оказались не готовы к активности соперников и за минуту пропустили дважды. Белорусу Марату Павлову удалось сократить разрыв в счете. Итоговые цифры – 5:2 в пользу центра России. Дальше дружине из Беларуси будет противостоять сборная России U-17. Дуэль состоится 23 июля.

# Хоккей # Никита Яценко # Марат Павлов # Дмитрий Шульга # Фотофакт

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