Новости по тегу #Александр Фролов

Несмотря на апрельское похолодание, в Беларуси продолжается массовый сев кукурузы. Аграрии работают с оглядкой на низкие ночные температуры, но темпов не снижают: промедление грозит критической потерей влаги в почве, а значит и будущего урожая.
Участвуют лучшие из лучших, около 90 сотрудников со всех областей страны. Все они победители местных отборочных туров.
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