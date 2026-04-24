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Новости по тегу #Александр Фролов

Более 1 млн гектаров пашни уже засеяно! Массовый сев кукурузы продолжается в Беларуси
24 апреля 2026 17:10

Более 1 млн гектаров пашни уже засеяно! Массовый сев кукурузы продолжается в Беларуси

Смотр-конкурс профмастерства сотрудников подразделений охраны МВД проходит в Минске
09 сентября 2025 14:18

Смотр-конкурс профмастерства сотрудников подразделений охраны МВД проходит в Минске

«Игры дружбы» в Казани. Белорусские пловцы стартовали с рекордов
22 июля 2022 12:03

«Игры дружбы» в Казани. Белорусские пловцы стартовали с рекордов

Новый рекорд. В Бресте прошёл чемпионат Беларуси по плаванию
10 апреля 2022 18:15

Новый рекорд. В Бресте прошёл чемпионат Беларуси по плаванию

Марзалюк о выставке «Нюрнбергский набат»: это напоминание тем, кто тщетно лает на этот процесс
06 октября 2021 20:44

Марзалюк о выставке «Нюрнбергский набат»: это напоминание тем, кто тщетно лает на этот процесс

Пожар в витебском Летнем амфитеатре: как эвакуировать 6-тысячный зрительный зал и спасти артистов?
15 июня 2018 01:12

Пожар в витебском Летнем амфитеатре: как эвакуировать 6-тысячный зрительный зал и спасти артистов?

Праздничные улицы города, сказочные витрины: как украшают столицу к Новому году?
06 декабря 2017 20:33

Праздничные улицы города, сказочные витрины: как украшают столицу к Новому году?