Саснович неожиданно проиграла бельгийской теннисистке в Гамбурге и закончила своё выступление

Александра Саснович завершила свое выступление на турнире категории 250 в немецком Гамбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четвертьфинале белорусская теннисистка в двух сетах уступила представительнице Бельгии Марине Заневской – 4:6, 5:7.

Фавориткой встречи являлась наша спортсменка. Соперница значительно уступала в рейтинге, находясь на 37 позиций ниже Александры. А также бельгийка имела одинаковый процент проигранных и выигранных матчей в нынешнем сезоне. На бумаге Саснович должна была спокойно проходить в полуфинал. Однако неуверенная подача и беззубая игра в решающие моменты позволила Заневской добыть первую для себя победу над теннисисткой топ-40 в сезоне и выйти в следующий раунд.