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Саснович неожиданно проиграла бельгийской теннисистке в Гамбурге и закончила своё выступление

21 июля 2022 15:35
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Александра Саснович завершила свое выступление на турнире категории 250 в немецком Гамбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четвертьфинале белорусская теннисистка в двух сетах уступила представительнице Бельгии Марине Заневской – 4:6, 5:7.

Саснович неожиданно проиграла бельгийской теннисистке в Гамбурге и закончила своё выступление-1

Фавориткой встречи являлась наша спортсменка. Соперница значительно уступала в рейтинге, находясь на 37 позиций ниже Александры. А также бельгийка имела одинаковый процент проигранных и выигранных матчей в нынешнем сезоне. На бумаге Саснович должна была спокойно проходить в полуфинал. Однако неуверенная подача и беззубая игра в решающие моменты позволила Заневской добыть первую для себя победу над теннисисткой топ-40 в сезоне и выйти в следующий раунд.

Белоруска Вера Лапко не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Нур-Султане.

# Теннис # Александра Саснович # Марина Заневская # Фотофакт

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