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21 июля в Лиге конференций сразились сразу три футбольных клуба Беларуси

21 июля 2022 20:04
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21 июля в борьбу второго квалификационного раунда футбольной Лиги конференций вступили три белорусских клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

21 июля в Лиге конференций сразились сразу три футбольных клуба Беларуси-1

Первым свое еврокубковое выступление начало минское «Динамо». Им противостояли игроки израильского «Хапоэля». Победу в первом матче одержали соперники. Счет – 2:1.

Дальше на международное поле вышел обладатель Кубка Беларуси «Гомель», который был разгромлен греческим «Арисом» – 1:5.

Поединок проводит лидер национального чемпионата БАТЭ. Они играют против турецкого «Коньяспора». Промежуточные цифры на табло – 1:0 в пользу соперников.

# Футбол # Фотофакт

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