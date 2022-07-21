21 июля в Лиге конференций сразились сразу три футбольных клуба Беларуси

21 июля в борьбу второго квалификационного раунда футбольной Лиги конференций вступили три белорусских клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первым свое еврокубковое выступление начало минское «Динамо». Им противостояли игроки израильского «Хапоэля». Победу в первом матче одержали соперники. Счет – 2:1.

Дальше на международное поле вышел обладатель Кубка Беларуси «Гомель», который был разгромлен греческим «Арисом» – 1:5.

Поединок проводит лидер национального чемпионата БАТЭ. Они играют против турецкого «Коньяспора». Промежуточные цифры на табло – 1:0 в пользу соперников.