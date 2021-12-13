«Игроками манипулируют фанаты». Когда спорт важнее политики: анализируем громкую победу «Динамо» над «Йокеритом»

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею проводит второй поединок в рамках первого дивизиона чемпионата мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Играют наши парни с европейским середняком – командой Венгрии. Стартовала дружина Сергея Стася громко и уверенно – была одержана легкая победа над датчанами. Соперника мы просто не заметили, разгромив его со счетом 9:1.

Важнейшую победу одержали и динамовцы. Наши ребята буквально положили на лопатки финский «Йокерит» из Хельсинки в домашнем матче – 5:3. С этой победой ребят поздравил Президент (подробнее здесь). В сложнейшем поединке на льду наши одолели одного из лидеров Континентальной хоккейной лиги. Игра запомнилась не только позитивным счетом, но и интересными политическими подоплеками. Например, финны призывали наших болельщиков не приходить на стадион. Все подробности игры и ее подводных камней – в следующем материале. Трус не играет в хоккей, но пытается играть в политику. Кажется, только так можно объяснить то, что 12 декабря произошло на льду между минским «Динамо» и финским «Йокеритом». Предыстория победы наших ребят тянется еще задолго до.

На наш взгляд, положение дел в Беларуси создает все условия, чтобы потребовать от «Динамо» переноса матча. Наша ассоциация болельщиков поддержит «Йокерит», если команда решит не ехать в Минск и получит техническое поражение. Так болельщики финской команды в 2020 году призывали «Йокерит» не ехать в Минск. На старте 13-го сезона КХЛ перед 3 сентября (именно тогда должны были встретиться две команды для поединка) это сообщение разлетелось по всем спортивным медиа.

Вдумайтесь – «поддержим даже техническое поражение». В хоккейном мире запахло жареным – игроками манипулируют фанаты, а политика важнее честной игры. Что бы это значило?

Ииро Кеурулайнен, менеджер по связям с общественностью финского ХК «Йокерит:

Мы сообщили КХЛ и минскому «Динамо», что чувствуем: играть в Минске небезопасно. «Динамо» нас заверило в том, что безопасность будет обеспечена. Но мы приняли решение, что чувствуем: играть будет небезопасно. То есть мы приняли решение, руководствуясь исключительно мерами безопасности.

3 сентября финнов в минском аэропорту не дождались. Оправдываясь, менеджер не меньше четырех раз употребил слово «безопасность». И это в одном-то абзаце. Что же так напугало «Йокерит»? Кажется, похлеще белорусского «рэжима» с кумирами могли расправиться их понимающие и гуманные болельщики. Даже техническое поражение не смутило команду. Впрочем, до белорусской столицы долгожданные гости-таки доехали.

Но и эта игра не обошлась без мерзкого осадка. Накануне встречи «западные свядомыя» опять оживились и выдали следующий месседж.

Мы призываем «Йокерит» действовать в соответствии с западными ценностями и вносить свой вклад в защиту прав человека. А теперь главное – этот высокопарный бред был размещен на сайте фанатов финского клуба, в деструктивных Telegram-каналах и чатиках, у подпольского экстремиста Степана. Белорусов всячески призывали не идти на игру. Не потому ли трибуны полные, что этот непрофессиональный хоккейный подход сродни издевательству? Хотим едем, хотим нет. Техническое поражение – ну и ладно, ну и хорошо. Болельщики-псевдополитики дирижируют матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Все закрывают глаза.

Показали победу хоккея над грязной политикой. Депутат Уткин высказался о матче «Динамо» с «Йокеритом». Читайте здесь. Белорусских спортивных фанатов динамовцы, может, давно и не радовали победами, но эта финская пиар-акция – вопрос чести.

Наша команда показала сильнейший характер и волю к победе. С первых минут матча хоккеисты «Йокерита» включили высокий прессинг, и у минчан уходило немало усилий, чтобы его преодолеть. Динамовцы проявили волю, характер и не подвели. Победили. Ну а Президент ребят поздравил. В сложнейшем поединке на льду наши одолели одного из лидеров Континентальной хоккейной лиги.