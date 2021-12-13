Белорусские хоккеисты обыграли датчан на старте молодёжного ЧМ в дивизионе IA
Новости Беларуси. Белорусские хоккеисты крупно обыграли датчан на старте молодежного чемпионата мира в дивизионе IA, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Матч завершился со счетом 9:1 в пользу подопечных Сергея Стася. По итогам старта в Дании путевку в топ-дивизион получит только победитель. Последняя команда турнира отправится в группу IB.
12 декабря важнейшую победу одержали «динамовцы». Наши ребята буквально положили на лопатки финский «Йокерит» из Хельсинки в домашнем матче – 5:3.
«Динамо» в домашнем матче обыграло «Йокерит». Со значимой победой хоккеистов поздравил Александр Лукашенко – читайте здесь.
Команда вновь показала сильнейший характер и волю к победе. С первых минут матча хоккеисты «Йокерита» включили высокий прессинг, и у минчан уходило немало усилий, чтобы его преодолеть. Это не первый прорыв спортсменов в этом сезоне, когда они выдавали большую серию из побед и добились важнейшей виктории.
«Ребята – ну просто молодцы!» – с этой победой их поздравил Президент. Почему? Потому что клуб и отдельные политизированные элементы Финляндии сами же полностью и политизировали эту игру. От них звучали разного рода призывы. Например, к нашим болельщикам – не приходить на стадион. Но поддержка болельщиков, как и игра, были на высочайшем уровне. Да, «Динамо» не в каждой игре в последнее время показывает результат. И столько болельщиков, быть может и не было бы. Но именно в связи с этими призывами – стадион был заполнен. Что-то подсказывает, что пришли даже те, кто не собирались. «Динамовцы» проявили волю, характер и не подвели. Победили. Ну а Президент ребят поздравил. В сложнейшем поединке на льду наши одолели одного из лидеров Континентальной хоккейной лиги. Судьба поединка решилась только в третьем периоде. Пятую победную шайбу минчане забросили за 10 секунд до финала игры. Очевидно, секрет успеха белорусской команды – в неистребимом желании побеждать и железном характере.