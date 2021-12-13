Молодёжная сборная Беларуси по индорхоккею выиграла чемпионат Европы. Победы одержали в пяти матчах

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по индорхоккею выиграла чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни не знали равных на континенте среди спортсменов до 21 года.

Земляки провели пять поединков и во всех одержали победы. Пали хорваты, португальцы, датчане, ирландцы и украинцы. Но и это еще не все. Капитан нашей дружины Денис Целуйко признан лучшим бомбардиром турнира.