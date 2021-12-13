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Молодёжная сборная Беларуси по индорхоккею выиграла чемпионат Европы. Победы одержали в пяти матчах

13 декабря 2021 13:49
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по индорхоккею выиграла чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни не знали равных на континенте среди спортсменов до 21 года.

Молодёжная сборная Беларуси по индорхоккею выиграла чемпионат Европы. Победы одержали в пяти матчах-1

Земляки провели пять поединков и во всех одержали победы. Пали хорваты, португальцы, датчане, ирландцы и украинцы. Но и это еще не все. Капитан нашей дружины Денис Целуйко признан лучшим бомбардиром турнира.  

# Спортивные соревнования # Денис Целуйко # Фотофакт

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