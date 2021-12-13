Прямой эфир

Показали победу хоккея над грязной политикой. Депутат Уткин высказался о матче «Динамо» с «Йокеритом»

13 декабря 2021 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Важнейшую победу одержали динамовцы. Наши ребята буквально положили на лопатки финский «Йокерит» из Хельсинки в домашнем матче – 5:3. С этой победой ребят поздравил Президент (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показали победу хоккея над грязной политикой. Депутат Уткин высказался о матче «Динамо» с «Йокеритом»-1

В сложнейшем поединке на льду наши одолели одного из лидеров Континентальной хоккейной лиги. Игра запомнилась не только позитивным счетом, но и интересными политическими подоплеками. Например, финны призывали наших болельщиков не приходить на стадион.

Показали победу хоккея над грязной политикой. Депутат Уткин высказался о матче «Динамо» с «Йокеритом»-4

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Показали яркую победу спорта, хоккея над грязной политикой, которую системно нам навязывают европейские, западные политики, пытаясь вмешивать в спорт механизм давления не только на Республику Беларусь, но и все страны. Вы прекрасно помните, как на Олимпиаде выступала сборная России – абсолютно без своего флага. Поэтому это была яркая победа для нас, белорусов. Спасибо ребятам хочется сказать за такую красивую победу. Я бы хотел сказать, что те рукопожатия, которые состоялись после игры, доказывают, что спорт сегодня чист.

«Игроками манипулируют фанаты». Когда спорт важнее политики: анализируем громкую победу «Динамо» над «Йокеритом»

# Хоккей Беларуси # Виталий Уткин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Игроками манипулируют фанаты». Когда спорт важнее политики: анализируем громкую победу «Динамо» над «Йокеритом»
13 декабря 2021 18:37

«Игроками манипулируют фанаты». Когда спорт важнее политики: анализируем громкую победу «Динамо» над «Йокеритом»

Молодёжная сборная Беларуси по индорхоккею выиграла чемпионат Европы. Победы одержали в пяти матчах
13 декабря 2021 13:49

Молодёжная сборная Беларуси по индорхоккею выиграла чемпионат Европы. Победы одержали в пяти матчах

Биатлон. Две белоруски в топ-3 общего зачёта на этапе КМ в Хохфильцене
13 декабря 2021 13:43

Биатлон. Две белоруски в топ-3 общего зачёта на этапе КМ в Хохфильцене