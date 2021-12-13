Показали победу хоккея над грязной политикой. Депутат Уткин высказался о матче «Динамо» с «Йокеритом»

В сложнейшем поединке на льду наши одолели одного из лидеров Континентальной хоккейной лиги. Игра запомнилась не только позитивным счетом, но и интересными политическими подоплеками. Например, финны призывали наших болельщиков не приходить на стадион.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Показали яркую победу спорта, хоккея над грязной политикой, которую системно нам навязывают европейские, западные политики, пытаясь вмешивать в спорт механизм давления не только на Республику Беларусь, но и все страны. Вы прекрасно помните, как на Олимпиаде выступала сборная России – абсолютно без своего флага. Поэтому это была яркая победа для нас, белорусов. Спасибо ребятам хочется сказать за такую красивую победу. Я бы хотел сказать, что те рукопожатия, которые состоялись после игры, доказывают, что спорт сегодня чист.