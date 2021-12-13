Показали победу хоккея над грязной политикой. Депутат Уткин высказался о матче «Динамо» с «Йокеритом»

Новости Беларуси. Важнейшую победу одержали динамовцы. Наши ребята буквально положили на лопатки финский «Йокерит» из Хельсинки в домашнем матче – 5:3. С этой победой ребят поздравил Президент (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В сложнейшем поединке на льду наши одолели одного из лидеров Континентальной хоккейной лиги. Игра запомнилась не только позитивным счетом, но и интересными политическими подоплеками. Например, финны призывали наших болельщиков не приходить на стадион.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Показали яркую победу спорта, хоккея над грязной политикой, которую системно нам навязывают европейские, западные политики, пытаясь вмешивать в спорт механизм давления не только на Республику Беларусь, но и все страны. Вы прекрасно помните, как на Олимпиаде выступала сборная России – абсолютно без своего флага. Поэтому это была яркая победа для нас, белорусов. Спасибо ребятам хочется сказать за такую красивую победу. Я бы хотел сказать, что те рукопожатия, которые состоялись после игры, доказывают, что спорт сегодня чист.
«Игроками манипулируют фанаты». Когда спорт важнее политики: анализируем громкую победу «Динамо» над «Йокеритом»