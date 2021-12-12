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«Динамо» в домашнем матче обыграло «Йокерит». Со значимой победой хоккеистов поздравил Александр Лукашенко

12 декабря 2021 18:04
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Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» дома обыграли финскую команду «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Динамо» в домашнем матче обыграло «Йокерит». Со значимой победой хоккеистов поздравил Александр Лукашенко-1

Наши спортсмены проявили волю, характер и не подвели. Соперники сейчас находятся в лидерах во многих рейтингах, а вот «динамовцы» в последнее время нечасто нас баловали результатами, а потому счет 5:3 – красивое завершение матча.

«Динамо» в домашнем матче обыграло «Йокерит». Со значимой победой хоккеистов поздравил Александр Лукашенко-4

От представителей клуба из Хельсинки и его особо политизированных фанатов звучали разного рода призывы. Белорусским болельщикам в том числе предлагалось не приходить на стадион и бойкотировать матч. Игра в политику, как и хоккей, финнам не удалась. Полные трибуны тому подтверждение. Что-то подсказывает, что пришли даже те, кто не собирался.

Минских хоккеистов со значимой победой поздравил глава государства.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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