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Биатлон. Две белоруски в топ-3 общего зачёта на этапе КМ в Хохфильцене

13 декабря 2021 13:43
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Новости Беларуси. Две белоруски в топ-3 общего зачета. Таковы главные итоги этапа Кубка мира по биатлону, который завершился в австрийском Хохфильцене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Две белоруски в топ-3 общего зачёта на этапе КМ в Хохфильцене-1

Второй раз поднялась на пьедестал Анна Сола. На сей раз она взяла серебро в гонке преследования. Наша стреляющая лыжница лидировала до последних метров, но не смогла побороться с более быстроногой соперницей. Тем не менее добытая медаль позволила белоруске расположиться на второй позиции в генеральной классификации. Следом третьей идет Динара Алимбекова. Она 8-ю позицию в спринте разменяла на 4-е место в пасьюте.

4-й этап Кубка мира пройдет на этой неделе во французском Анси.  

Биатлон. Две белоруски в топ-3 общего зачёта на этапе КМ в Хохфильцене-4

Анна Сола завоевала серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира. Читайте здесь.

# Биатлон # Анна Сола # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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