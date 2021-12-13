Биатлон. Две белоруски в топ-3 общего зачёта на этапе КМ в Хохфильцене

Новости Беларуси. Две белоруски в топ-3 общего зачета. Таковы главные итоги этапа Кубка мира по биатлону, который завершился в австрийском Хохфильцене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй раз поднялась на пьедестал Анна Сола. На сей раз она взяла серебро в гонке преследования. Наша стреляющая лыжница лидировала до последних метров, но не смогла побороться с более быстроногой соперницей. Тем не менее добытая медаль позволила белоруске расположиться на второй позиции в генеральной классификации. Следом третьей идет Динара Алимбекова. Она 8-ю позицию в спринте разменяла на 4-е место в пасьюте.

4-й этап Кубка мира пройдет на этой неделе во французском Анси.