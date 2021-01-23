Игрок дружины Президента Беларуси о матче с гомельчанами: команда хорошо играет, забивает красивые голы

Новости Беларуси. На фоне политически ангажированного переноса чемпионата мира из Минска поклонники хоккея 23 января демонстрировали любовь белорусов к этому виду спорта. На «Олимпик Арене» скрестили клюшки хоккеисты-любители. На этот раз сражались команды Президента Беларуси и Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На лед вышел и Александр Лукашенко. Уже на второй минуте встречи счет открыли гости, однако очень скоро хозяева льда взяли дело в свои руки. На первый перерыв команда Президента уходила с солидным преимуществом – 5:1. Шайбы забросили Михаил Грабовский, Константин Кольцов, Андрей Башко, одним из ассистентов которого был Александр Лукашенко, а также Павел Волчек и Андрей Михалев. Но расслабляться было рано: во втором отрезке встречи гомельчане начали догонять (5:3), но в концовке соперник вновь ушел в отрыв (8:3).

Алексей Баранов, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Мы расслабились после первого периода хорошего. Соперник добавил, забил нам голы быстрые – пришлось включаться и догонять. На самом деле собой всегда недоволен, всегда есть что поправить. Команда хорошо играет, забивает красивые голы. Думаю, зрители это оценили.