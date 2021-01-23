Соревнования по хоккею среди любителей: сыграли команды Президента Беларуси и Гомельской области

Новости Беларуси. В «Олимпик Арене» 23 января скрестили клюшки хоккеисты-любители: сражаются команды Президента Республики Беларусь и Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельчане в Минске скромничать не стали и открыли счет уже на второй минуте встречи. Правда, лидировали гости недолго. После второго тайма на перерыв команды удалились со счетом 8:3 (вела команда Президента).