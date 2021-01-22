АБФФ утвердила расписание матчей чемпионата Беларуси сезона-2021

Планируется, что первый тур пройдет с 12 по 14 марта. Также объявлена дата поединка за Суперкубок страны. Сражение между солигорским «Шахтером» и борисовским БАТЭ состоится 2 марта. Место встречи традиционное – искусственное поле футбольного клуба «Минск».