АБФФ утвердила расписание матчей чемпионата Беларуси сезона-2021

Новости Беларуси. В белорусском Доме футбола 22 января состоялось заседание исполкома отечественной федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главным итогом заседания стало утверждение цифрового календаря будущего сезона.
Новости Беларуси. В белорусском Доме футбола 22 января состоялось заседание исполкома отечественной федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главным итогом заседания стало утверждение цифрового календаря будущего сезона.
Планируется, что первый тур пройдет с 12 по 14 марта. Также объявлена дата поединка за Суперкубок страны. Сражение между солигорским «Шахтером» и борисовским БАТЭ состоится 2 марта. Место встречи традиционное – искусственное поле футбольного клуба «Минск».