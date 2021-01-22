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АБФФ утвердила расписание матчей чемпионата Беларуси сезона-2021

22 января 2021 19:09
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Новости Беларуси. В белорусском Доме футбола 22 января состоялось заседание исполкома отечественной федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главным итогом заседания стало утверждение цифрового календаря будущего сезона.

АБФФ утвердила расписание матчей чемпионата Беларуси сезона-2021-1

Планируется, что первый тур пройдет с 12 по 14 марта. Также объявлена дата поединка за Суперкубок страны. Сражение между солигорским «Шахтером» и борисовским БАТЭ состоится 2 марта. Место встречи традиционное – искусственное поле футбольного клуба «Минск».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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