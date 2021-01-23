«Интересные бои, насыщенные, много страсти». В Минске завершилось открытое первенство области по боксу

Чемпионат проходил в рамках международного турнира памяти заслуженного тренера Беларуси Николая Шеина. Соревнования собрали 140 юношей и девушек от 15 до 17 лет. Лучших определяли в 18 весовых категориях.

Из-за коронавируса участники из других стран не приехали. Впрочем, пандемия не помешала собрать юных спортсменов со всей Беларуси, несмотря на заявленный формат, предполагающий участие атлетов лишь из центрального региона. Победителей ждали ценные призы и медали.

Алексей Галетич, мастер спорта международного класса по боксу:

Приехали на соревнования 140 человек. Это максимальное количество участников за всю историю проведения турнира. 130 парней и 10 девушек. Кто-то из них, может быть, будет олимпийским чемпионом через лет пять, поэтому придаем большое значение наградам.

Ребята, кто финале, уже выиграли кто-то два, кто-то три боя. То есть самые сильные сегодня в финале. Очень интересные бои, насыщенные, много ажиотажа, много эмоций, страсти. Очень интересно.