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«Интересные бои, насыщенные, много страсти». В Минске завершилось открытое первенство области по боксу

23 января 2021 12:17
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Новости Беларуси. В Минске завершилось открытое первенство области по боксу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Интересные бои, насыщенные, много страсти». В Минске завершилось открытое первенство области по боксу-1

Чемпионат проходил в рамках международного турнира памяти заслуженного тренера Беларуси Николая Шеина. Соревнования собрали 140 юношей и девушек от 15 до 17 лет. Лучших определяли в 18 весовых категориях.

«Интересные бои, насыщенные, много страсти». В Минске завершилось открытое первенство области по боксу-4

Из-за коронавируса участники из других стран не приехали. Впрочем, пандемия не помешала собрать юных спортсменов со всей Беларуси, несмотря на заявленный формат, предполагающий участие атлетов лишь из центрального региона. Победителей ждали ценные призы и медали.

«Интересные бои, насыщенные, много страсти». В Минске завершилось открытое первенство области по боксу-7

Алексей Галетич, мастер спорта международного класса по боксу:
Приехали на соревнования 140 человек. Это максимальное количество участников за всю историю проведения турнира. 130 парней и 10 девушек. Кто-то из них, может быть, будет олимпийским чемпионом через лет пять, поэтому придаем большое значение наградам.

Ребята, кто финале, уже выиграли кто-то два, кто-то три боя. То есть самые сильные сегодня в финале. Очень интересные бои, насыщенные, много ажиотажа, много эмоций, страсти. Очень интересно.

«Интересные бои, насыщенные, много страсти». В Минске завершилось открытое первенство области по боксу-10

Турнир памяти Шеина традиционно собирает лучших боксеров-юниоров стран СНГ.

# Спортивные соревнования # Алексей Галетич # Фотофакт

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