Новости по тегу #Танцы в Минске

Рядом с танцевальной зоной будет работать площадка Красного Креста, где можно измерить давление, получить консультацию специалистов и отдохнуть за чашкой чая.
Только в Минске народные гуляния прошли на 20 площадках. У главной елки страны люди собрались, чтобы послушать праздничное обращение Президента. А возле Дворца Спорта до раннего утра шел масштабный концерт, работала ярмарка с угощениями и сувенирами.
В 2025 году лейтмотивом новогоднего балла во Дворце Независимости были балы в мировой литературе. В этом году белорусские произведения не вспоминали, зато сами танцы, которые танцевали, и в нашей литературе фигурировали.
Будущие звезды паркета делают свои первые шаги в хореографии уже в 3 года!
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