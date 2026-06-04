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Новости по тегу #Танцы в Минске

Танцевальный сезон на свежем воздухе открывается 6 июня в Заводском районе Минска
04 июня 2026 07:03

Танцевальный сезон на свежем воздухе открывается 6 июня в Заводском районе Минска

2026 год встретили ярко и красиво! Собрали главные моменты праздничной ночи в Минске
01 января 2026 16:43

2026 год встретили ярко и красиво! Собрали главные моменты праздничной ночи в Минске

Полонез, вальс и контрданс! Какие танцы были в репертуаре белорусских балов – рассказала Наталья Карчевская
28 декабря 2025 18:39

Полонез, вальс и контрданс! Какие танцы были в репертуаре белорусских балов – рассказала Наталья Карчевская

Международный турнир «Кубок Ассоциации 2025» прошёл в Минске. Как готовились белорусские танцовщики
04 марта 2025 09:25

Международный турнир «Кубок Ассоциации 2025» прошёл в Минске. Как готовились белорусские танцовщики

Хореограф получила премию Forbes. Как танцевальному коллективу «Чабарок» удалось прославиться?
05 февраля 2022 12:47

Хореограф получила премию Forbes. Как танцевальному коллективу «Чабарок» удалось прославиться?

«Это помогает раскрыть женский потенциал». Показываем два необычных современных стиля в хореографии
13 января 2021 07:57

«Это помогает раскрыть женский потенциал». Показываем два необычных современных стиля в хореографии

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы
25 ноября 2020 10:56

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы

В стиле вербункоша и чардаша. Венгерский танцевальный коллектив посетил Минск
20 декабря 2018 08:18

В стиле вербункоша и чардаша. Венгерский танцевальный коллектив посетил Минск

Даже взрослые не повторят. 8-летний Вася из Беларуси зажигательно танцует лезгинку
22 октября 2018 09:21

Даже взрослые не повторят. 8-летний Вася из Беларуси зажигательно танцует лезгинку

«Мне очень нравится танец, потому что там все дерзко и резко». 8-летний белорус танцует лезгинку как настоящий горец
07 июня 2018 08:53

«Мне очень нравится танец, потому что там все дерзко и резко». 8-летний белорус танцует лезгинку как настоящий горец

В Минске состоится фестиваль народного танца «Кола». Какие коллективы примут участие?
25 мая 2018 08:35

В Минске состоится фестиваль народного танца «Кола». Какие коллективы примут участие?

Заслуженному коллективу «Ровесник» исполняется 60 лет: с чего все начиналось
23 февраля 2018 10:20

Заслуженному коллективу «Ровесник» исполняется 60 лет: с чего все начиналось