Голландским футболистам за победу на ЧМ обещают полет в космос

Новости Нидерландов. Голландская компания, занимающаяся космическим туризмом, предложила сборной Нидерландов отправиться в космос. Условие одно: победа на ЧМ-2014 в Бразилии.

Как отмечает голландский спортивный портал Voetbalzone, турагентство предложило такой неожиданный подарок футболистам своей сборной после гола забитого Робином ван Перси в ворота испанской сборной 13 июня.

Представители турагентства:

Как компания голландского происхождения, мы очень гордимся достижениями оранжевых на чемпионате мира. Тот гол Робина ван Перси и заголовки СМИ о «Летучем голландце» вдохновили нас на необычную идею. Мы готовы поднять всю команду, и конечно Луи ван Гала, на высоту 103 км.

Напомним, 13 июня сборная Нидерландов разгромила действующих чемпионов мира – команду Испании в матче группового этапа со счетом 5:1.

В конце 2-го тайма Робин ван Перси в прыжке головой забил гол.

«Ласточка» голландца так впечатлила футбольных болельщиков, что они до сих пор не могут успокоиться. Сначала распространяли в сети мемы. Смотрите здесь! Затем делали татуировки а-ля «Ван Перси летит». Смотрите здесь! Сейчас – троллят.

Пользователи сети фотографируются в позе, имитирующей полет Ван Перси. Сделал такой снимок и дедушка знаменитого футболиста – Перси вим Рас. Подробности смотрите здесь!