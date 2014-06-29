Болельщик продает виллу и семью, чтобы увеличить зарплату голкиперу Гильермо Очоа

Новости Мексики. Болельщик французского клуба «Аяччо» выставил на аукцион свой дом для того, чтобы увеличить зарплату голкиперу команды Гильермо Очоа.

Вместе с жилой площадью на аукцион выставлено все содержимое виллы и ее обитатели – 39-летняя жена и двое детей (9 и 14 лет).

Корсиканец рассчитывает выручить не менее 10 млн евро и помочь этой суммой «Аяччо» сохранить Очоа.

Этим летом у мексиканца заканчивается контракт с клубом. Очао останется в «Аяччо» только если клуб сможет предложить ему более высокую зарплату. Фанаты Гильермо решительно настроены собрать необходимую сумму любой ценой.