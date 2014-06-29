Бразильский болельщик умер во время серии пенальти в матче против Чили, еще 98 попали в больницы

ЧМ-2014 по футболу. Бразильский болельщик не выдержал накала страстей в матче за выход в 1/4 финала между Бразилией и Чили. Когда команды не смогли выявить победителя в основное время, и дело дошло до послематчевых пенальти, 69-летнему мужчине стало плохо.

Болельщик смотрел матч в баре возле своего дома, откуда его без сознания и забрала скорая помощь. Через 2 часа в больнице мужчина, который, кстати, страдал диабетом, скончался.

По всей стране в больницы было доставлено 98 человек, которым стало плохо во время матча.

Бразилия все-таки вышла в 1/4, обыграв Чили в серии послематчевых пенальти - 1:1 (3:2).

Подробности о матче Бразилия - Чили здесь!

В 1/4 турнира сборная Бразилии сыграет с командой Колумбии 5 июля.

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