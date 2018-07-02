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Рэпер сделал тату на лице в честь победы России над Испанией на ЧМ

02 июля 2018 13:40
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Новости России. Российский рэпер T-killah поспорил, что сделает татуировку, если национальная сборная по футболу победит испанцев. Сделал.  

29 июня рэпер опубликовал в Instagram сообщение, что если Россия одолеет Испанию на ЧМ, то он сделает себе на лице татуировку со словом «Россия».  

«Ну, во-первых, хочу поздравить всех с победой. Это было невероятно. И я, конечно, пребываю в некоем замешательстве… Ребята, вы честно хотите, чтобы я набил тату?», – спросил T-killah подписчиков после победного матча.  

Здесь мнения подписчиков исполнителя разделились. 

«Мы не хотим»,  

«Не слушай других людей, делай так, как считаешь нужным»,  

«Бей, мужик сказал, мужик сделал!»,  

«Раз проспорили, то, конечно, делайте. Я уверена, что тату будет вам к лицу»,  

«Давай. За язык никто не тянул».  

«Немного радостного неадеквата». Как звёзды праздновали победу России над Испанией на ЧМ  

Рэпер сделал тату на лице в честь победы России над Испанией на ЧМ-1

Фото: instagram.com/t_killah

В итоге артист отправился к тату-мастеру. Рэпер также выложил небольшое видео, на котором ему делают тату. Впрочем, фанаты сомневаются в подлинности татуировки, поскольку на некоторых фотографиях с лица музыканта пропало слово «Игорь».  

«Ага, и правда, типа бьют Игорь, а потом Игорь резко пропал куда-то»,  

«У вас Игорь отклеился...»,  

«Так это временная?»,  

«Красавчик. Сказал – сделал. Другое дело – через сколько она сойдёт?»,  

«Могли бы и красивее надпись сделать».  

1 июля сборная России выиграла сборную Испании в серии пенальти со счётом 4:3. В основном времени и овертаймах был установлен счёт 1:1.  

Подробности драматичного матча – здесь.  

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Александр Тарасов

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