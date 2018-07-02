Рэпер сделал тату на лице в честь победы России над Испанией на ЧМ

Новости России. Российский рэпер T-killah поспорил, что сделает татуировку, если национальная сборная по футболу победит испанцев. Сделал.

29 июня рэпер опубликовал в Instagram сообщение, что если Россия одолеет Испанию на ЧМ, то он сделает себе на лице татуировку со словом «Россия».

«Ну, во-первых, хочу поздравить всех с победой. Это было невероятно. И я, конечно, пребываю в некоем замешательстве… Ребята, вы честно хотите, чтобы я набил тату?», – спросил T-killah подписчиков после победного матча.

Здесь мнения подписчиков исполнителя разделились.

«Мы не хотим»,

«Не слушай других людей, делай так, как считаешь нужным»,

«Бей, мужик сказал, мужик сделал!»,

«Раз проспорили, то, конечно, делайте. Я уверена, что тату будет вам к лицу»,

«Давай. За язык никто не тянул».

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