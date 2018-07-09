Новым главным тренером сборной Испании по футболу стал Луис Энрике

Новости Испании. Бывший наставник «Барселоны» подписал контракт на два года, его задача – успешное выступление с «Фурией Роха» на чемпионате Европы 2020 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Последний сезон специалист провел вне футбола.
Новости Испании. Бывший наставник «Барселоны» подписал контракт на два года, его задача – успешное выступление с «Фурией Роха» на чемпионате Европы 2020 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Последний сезон специалист провел вне футбола.
Напомним, Королевская испанская футбольная федерация расторгла контракт с бывшим главкомом Хуленом Лопетеги за день до старта чемпионата мира (подробнее здесь).
На мундиале испанцев возглавлял Фернандо Йерро. Команда дошла до 1/8 финала, где проиграла россиянам в серии пенальти.