Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева родила дочку

Новости России. 32-летняя Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, стала мамой. Поздно вечером 28 июня в одной из клиник Монако спортсменка родила дочку.



Всероссийская федерация легкой атлетики:

28 июня поздно вечером Елена Исинбаева родила дочку! Малышка родилась ростом 53 сантиметра и весом 3820! Лена и новорожденная чувствуют себя хорошо. Имя ребенка счастливые родители объявят после крестин дочери. До родов Елена вела активный образ жизни: много гуляла и плавала в море.

Отцом дочки Елены Исинбаевой стал 23-летний метатель копья Никита Петинов.

Спортсменка познакомилась с ним по Интернету несколько лет назад, когда жила в Монако. В 2011 году Исинбаева вернулась в Россию, и роман в Сети стал возможен наяву.

В конце 2013 года Елена заявила, что сделает паузу в карьере для того, чтобы родить ребенка.

После родов Елена планирует вернуться в большой спорт. Она хочет выступить на Олимпийских играх 2016 года, которые пройдут в Рио-де-Жанейро.

А в ближайшее время Исинбаева и Петинов сыграют свадьбу.