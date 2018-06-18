Швеция обыграла Южную Корею на ЧМ-2018. Победу принёс гол с пенальти

Сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи на чемпионате мира по футболу.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Андреас Гранквист на 65 минуте. Футболист был признан лучшим игроком встречи.
Мяч был забит с пенальти, который назначили после видеоповтора.
По ходу игры у скандинавских спортсменов было еще несколько голевых моментов, но южнокорейский вратарь провел один из лучших матчей в сборной.
Сейчас команда Швеции делит первое место в группе F с Мексикой, которая накануне обыграла Германию.
Следующим соперником шведов станет Германия, а Южной Кореи – Мексика.
«Мы разочарованы». Неудачи фаворитов Германии и Бразилии на старте ЧМ-2018 (читать далее).