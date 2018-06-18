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Швеция обыграла Южную Корею на ЧМ-2018. Победу принёс гол с пенальти

18 июня 2018 14:35
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Сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи на чемпионате мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Андреас Гранквист на 65 минуте. Футболист был признан лучшим игроком встречи.

Мяч был забит с пенальти, который назначили после видеоповтора.

По ходу игры у скандинавских спортсменов было еще несколько голевых моментов, но южнокорейский вратарь провел один из лучших матчей в сборной.

Сейчас команда Швеции делит первое место в группе F с Мексикой, которая накануне обыграла Германию.

Следующим соперником шведов станет Германия, а Южной Кореи – Мексика.

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# Чемпионат мира по футболу # Андреас Гранквист

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