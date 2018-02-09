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«Помогаем детям и занимаемся спортом». Международный благотворительный проект белорусского мобильного оператора стартовал 9 февраля

09 февраля 2018 13:09
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Новости Беларуси. «Зимние беговые игры». Международный благотворительный проект одного из мобильных операторов стартовал 9 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Помогаем детям и занимаемся спортом». Международный благотворительный проект белорусского мобильного оператора стартовал 9 февраля -1

По задумке, его участники, пользуясь специальным приложением, должны преодолеть удобную для себя дистанцию – в кроссовках, на лыжах, коньках или тренажере. Главное, затем зафиксировать свой результат на фото и опубликовать в социальных сетях. Каждый километр будет переведен в рубли. Собранные средства направят на восстановление спортивных объектов в Молодечненскую специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением зрения.

«Помогаем детям и занимаемся спортом». Международный благотворительный проект белорусского мобильного оператора стартовал 9 февраля -4

Наталья Глинская, директор Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната:
Мы сегодня приехали с нашими воспитанниками для того, чтобы принять официальное участие в открытии данного марафона.

Все средства, которые набегают наши жители у нас в стране и за рубежом, пойдут на благоустройство школьного стадиона нашего учреждения.

«Помогаем детям и занимаемся спортом». Международный благотворительный проект белорусского мобильного оператора стартовал 9 февраля -7

Участница забега:
Это очень здорово – принимать участие в данной акции, потому что мы делаем одновременно две полезные вещи: помогаем детям и занимаемся спортом.

«Помогаем детям и занимаемся спортом». Международный благотворительный проект белорусского мобильного оператора стартовал 9 февраля -10

Марафон поддержали во всех регионах страны. Самый масштабный старт состоялся в столице. Более 50 человек, выкладываясь по максимуму, наматывали километры.

# Фотофакт # Спортивный праздник # Наталья Глинская

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