Экскурсия по спортивным площадкам зимней Олимпиады. На каких склонах и трассах будут сражаться белорусы

Новости Беларуси. Отрадно, что сегодня не озвучиваются медальные нормы, и нашим атлетам будет выступать намного спокойнее, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. На каких же трассах, трамплинах и дорожках будут выступать белорусские спортсмены?

Как и в Сочи, где проходила предыдущая зимняя Олимпиада, в Пхёнчхане горы соседствуют с морем. Поэтому объекты разбиты на два кластера – горный и прибрежный. Во втором развернутся соревнования, от которых белорусским болельщикам медалей ждать вряд ли стоит. Здесь будут соперничать конькобежцы, представители шорт-трека, фигурного катания, а также хоккеисты и мастера кёрлинга. Чем выше над уровнем моря, тем выше шансы наших спортсменов на успех.

Горнолыжный курорт Альпензия, который всего пять лет назад находился на грани банкротства, сейчас готовится к самому большому наплыву гостей за всю свою историю. Именно здесь будут разыгрывать награды лыжники – как обычные, так и стреляющие.

Дарья Домрачева на этой трассе попытается повторить, а может, и превзойти грандиозный успех четырехлетней давности. Здесь же Сергей Долидович намерен доказать всем скептикам, что даже на седьмой в своей жизни Олимпиаде он может составить конкуренцию молодым соперникам.

Помимо поклонников биатлона и лыжных гонок, в Альпензию приедут пошуметь фанаты прыжков с трамплина, санного спорта, бобслея и скелетона. Правда, белорусы среди них едва ли найдутся – все перечисленные виды в нашей стране большой популярностью не пользуются.

К слову, здесь же, вблизи курорта Альпензия, был воздвигнут и Олимпийский стадион, на котором пройдут шоу открытия и закрытия Игр. Он вмещает 35 тысяч зрителей, а его строительство, которое завершилось всего полгода назад, обошлось Южной Корее в скромные 78 миллионов долларов.

Для сравнения: на сочинскую арену «Фишт», принимавшую торжественные церемонии прошлой белой олимпиады, власти России потратили 778 миллионов долларов, то есть почти в десять раз больше.

Но вернемся к соревновательным объектам. Конечно, номером один в списке наших медальных ожиданий будет фристайл. Воздушные акробаты развернут борьбу за олимпийское золото на склонах Финикс Парка, что в часе езды от Пхенчхана. Снежный курорт на этом месте возник в 1995 году, а 20 лет спустя здесь провели масштабную реконструкцию в преддверии Олимпиады. Наконец, горнолыжная трасса, где встретятся сильнейшие мастера слалома и гигантского слалома, расположены на хребте одной из возвышенностей в гряде Тхэбэк.

Эта горная цепочка пересекает чуть ли не весь восток корейского полуострова, и снег здесь лежит с ноября по апрель. Почти вся инфраструктура была построена в этом месте еще 40 с лишним лет назад – так возник курорт Ёнпхён. Раньше про него знали лишь в Южной Корее, теперь узнают во всем мире.