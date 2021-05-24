«У нас уже появляется хорошая смена». Белорусы успешно выступили на юниорском ЧЕ по пулевой стрельбе

Новости Беларуси. Белорусские стрелки-юниоры отличились на чемпионате Европы. Турнир проходит в Хорватии. У нас россыпь медалей, причем есть весь комплект, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Командное золото у наших пистолетчиков Владислава Демеша, Никиты Коваленка и Ивана Казака. В турнире у смешанных команд сразу два белорусских дуэта расположились на пьедестале: Александра Петрова и Владислав Демеш завоевали золото, Василиса Наумова и Иван Казак стали бронзовыми призерами. Также Василиса и Иван взяли серебро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в индивидуальном турнире.

Юрий Архипенко, председатель Белорусской федерации пулевой стрельбы:

Результаты, что касается юниоров, которые начали, они на довольно высоком уровне. Конечно, мы смотрим на будущее и благодаря нашим тренерам, руководителям спорта, которые смогли оказать действенную помощь в подготовке спортсменов, также обеспечением и строительством замечательных стрелковых комплексов. Это дает сейчас свои результаты, у нас уже появляется хорошая смена, которая, я думаю, в ближайшее время придет на смену нашим ведущим взрослым спортсменам.

Вечером 24 мая в спор за награды вступили взрослые спортсмены. В афише четыре вида программы. И во всех есть представители Беларуси. Ждем медального продолжения.