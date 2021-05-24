Белорусские борцы выиграли девять наград на молодёжном чемпионате Европы

Новости Беларуси. Белорусские борцы выиграли девять наград на молодежном чемпионате Европы, который проходил в Северной Македонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наибольшего успеха добились девушки. Анастасия Енотова и Татьяна Павлова взяли серебро. Кристина Сазыкина и Анастасия Зименкова завоевали бронзу.

В соревнованиях по греко-римской борьбе наши спортсмены выиграли три бронзовые медали. Награды на счету Владислава Прибыльского, Александра Печуренко и Евгения Юрова. Представители вольного стиля также не остались без наград. Третье место у Алексея Пархоменко и Ярослава Славиковского.