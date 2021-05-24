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Определён состав футбольной сборной Беларуси на ближайшие товарищеские матчи

24 мая 2021 22:03
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Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по футболу определился с составом на июньские спарринги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Белокрылых» ждут две встречи: 2 июня сыграем с Азербайджаном, 7 июня – со сборной Сьерра-Леоне. 

Определён состав футбольной сборной Беларуси на ближайшие товарищеские матчи-1

Георгий Кондратьев в главную команду страны вызвал 23 футболиста. Есть среди них и новые имена, это игроки Гомеля: нападающий Андрей Соловей и защитник Иван Заяц.

Отметим, что в нынешнем созыве как никогда много молодых футболистов. Лишь двум игрокам более 30 лет, а средний возраст команды составляет 24 года и 6 месяцев.

# Футбол Беларуси # Георгий Кондратьев # Андрей Соловей # Иван Заяц # Фотофакт

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