Главный тренер «Минчанки» о матче с краснодарским «Динамо»: соперник видит наши слабые места

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» провела очередной матч в рамках российской Суперлиги. На этот раз девушки под руководством Сергея Юркина дома принимали краснодарское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности в сюжете Артема Шукаловича.

Уверенная и заслуженная победа! Родные стены помогли белорускам прервать серию поражений. Под сводами спорткомплекса «Уручье» было бито краснодарское «Динамо». Россиянки в турнирной таблице чемпионата шли на 8-м месте, а «Минчанка» – на 10-м. Соперник был нам по силам. Тем более что с ним мы уже играли в нынешнем сезоне. В предварительном раунде Кубка России наши девушки не оставили оппоненткам шансов, обыграв их 3:0.

В сегодняшнем матче землячки также были в ударе и соперниц практически не заметили. Борьбу можно было наблюдать только в первом сете, который «Минчанка» выиграла 25:21. После этого игра у гостей совсем не пошла. Вторая партия завершилась со счетом 25:16, а третья – 25:17 в пользу наших спортсменок. Своими впечатлениями от матча поделились наставники коллективов.

Сергей Юркин, главный тренер команды «Минчанка»:

Мне понравилась и общая игровая дисциплина, как игроки выполняли установку, которую мы готовили к этому матчу. У всех отличные оценки в этом. Есть, конечно, некоторые моменты, над которыми хотел еще дополнительную работу. Потому как соперник тоже видит наши слабые места. И мы не всегда их можем прорабатывать, чтобы перекрыть во время официального матча. Ну, как раз они сегодня немножко проявились. Будем работать, чтобы их минимизировать.