Финальный этап турнира по теннису «Золотая ракетка» завершился в Минске

Новости Беларуси. В Минске завершился финальный этап республиканского командного турнира по теннису «Золотая ракетка». В нем принимали участие дети до 12 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более пяти месяцев юные спортсмены выявляли сильнейших. В 2022 году на соревнованиях был установлен рекорд по количеству участников – пятнадцать команд. В финальный этап попали четыре коллектива. Все они представители Минска. Турнир длился четыре дня. В заключительный день соревнований был сыграны ряд матчей. Первое и второе места оспаривали команды СДЮШОР «Смена» и ГЦОР Минска. В результате упорных баталий победителями турнира стали юные атлеты из СДЮШОР «Смена». ГЦОР – вторые. РЦОП и Yestoday заняли третье и четвертое места соответственно.

Кира Калиновская, победительница турнира в составе СДЮШОР «Смена»:

Очень достойный турнир, хорошая организация, были очень хорошие, сильные, достойные соперники. Было приятно проиграть за свою команду, с игроками других спортшкол, других городов. Хорошая была атмосфера, спасибо большое своей команде за поддержку и отличную обстановку. 12-летку я уже полностью закончила, сейчас перехожу в 14-летку, а таких похожих турниров нет там.

Тихон Корень, победитель турнира в составе СДЮШОР «Смена»:

Было волнение перед сегодняшним матчем с Оскирко Артемом. Но, когда начал играть, разыгрался. И оно уже ушло, спокойно играл до конца матча.