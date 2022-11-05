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Теннис. Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в полуфинал итогового турнира WTA

05 ноября 2022 15:20
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Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в полуфинал итогового турнира WTA, который проходит в американском Форт-Уорте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительном матче группового раунда Арина выиграла у третьей ракетки мира американки Джессики Пегулы – 6:3, 7:5.

Теннис. Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в полуфинал итогового турнира WTA-1

В полуфинальном поединке уже пятый раз в сезоне Соболенко сыграет с лидером мирового рейтинга полькой Игой Свентек. Статистика противостояний двух спортсменок не в пользу белоруски – во всех четырех матчах побеждала Свентек.

Белорусская теннисистка стала лишь третьей представительницей нашей страны в истории, которая вышла в полуфинал итогового турнира. Раньше это удавалось сделать Наталье Зверевой и Виктории Азаренко.

# Теннис # Арина Соболенко # Джессика Пегула # Ига Свентек # Виктория Азаренко # Наталья Зверева # Фотофакт

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