Теннис. Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в полуфинал итогового турнира WTA

Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в полуфинал итогового турнира WTA, который проходит в американском Форт-Уорте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительном матче группового раунда Арина выиграла у третьей ракетки мира американки Джессики Пегулы – 6:3, 7:5.

В полуфинальном поединке уже пятый раз в сезоне Соболенко сыграет с лидером мирового рейтинга полькой Игой Свентек. Статистика противостояний двух спортсменок не в пользу белоруски – во всех четырех матчах побеждала Свентек.

Белорусская теннисистка стала лишь третьей представительницей нашей страны в истории, которая вышла в полуфинал итогового турнира. Раньше это удавалось сделать Наталье Зверевой и Виктории Азаренко.